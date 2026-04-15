Teheran meldet Explosionen im Stadtzentrum

Bei zwei Explosionen im Stadtzentrum seien drei Menschen verletzt worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Es handelte sich um improvisierte Sprengsätze. Häuser in der Umgebung seien beschädigt worden. Die Lage sei unter Kontrolle, erklärte ein lokaler Kommandant der Revolutionsgarden in einer Videoansprache, die das Onlineportal „Rouydad24“ verbreitete.