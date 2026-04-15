„Größter Stunt“: Marie Mouroum ist Mutter geworden

Die Hollywood-Stuntfrau und ehemalige „Let‘s-Dance“-Kandidatin Marie Mouroum ist Mutter geworden. „Habe gerade den größten Stunt meines Lebens hingelegt“, schrieb die 33-Jährige bei Instagram zu einem Foto von sich mit ihrem Baby.
Den Namen des Kindes verriet die gebürtige Berlinerin nicht. Ihren Post versah sie mit einem blauen Herz-Emoji. Im Dezember hatte sie ihre Schwangerschaft verkündet.
„Let‘s Dance“-Teilnahme
Mouroum hatte im vergangenen Jahr an der RTL-Tanzshow „Let‘s-Dance“ zusammen mit Profitänzer Alexandru Ionel teilgenommen. Im Viertelfinale schied das Tanzpaar überraschend aus.
„Traumhaft schön“
Ionel hatte seiner Tanzpartnerin bei Instagram zur Schwangerschaft gratuliert: „Es ist traumhaft schön und ich will mindestens Patenonkel sein.“ Für diesen Fall versprach er, dass er dem Kind Standard- und Latein-Tänze beibringen werde.
Mouroum ist seit ihrem 18. Lebensjahr im Stunt-Geschäft. Sie doubelte unter anderem Queen Latifah in „The Equalizer“ und Bond-Girl Lashana Lynch in „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“.
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