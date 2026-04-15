„Größter Stunt“: Marie Mouroum ist Mutter geworden

Den Namen des Kindes verriet die gebürtige Berlinerin nicht. Ihren Post versah sie mit einem blauen Herz-Emoji. Im Dezember hatte sie ihre Schwangerschaft verkündet.

„Let‘s Dance“-Teilnahme

Mouroum hatte im vergangenen Jahr an der RTL-Tanzshow „Let‘s-Dance“ zusammen mit Profitänzer Alexandru Ionel teilgenommen. Im Viertelfinale schied das Tanzpaar überraschend aus.