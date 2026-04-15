Gigantisches Netzwerk der Hisbollah in Europa

In der Studie sind unter anderem spektakuläre Vorfälle in Österreich dokumentiert. So sorgte die Zerschlagung eines Suchtgiftrings in Salzburg 2021 für Aufsehen. Drehscheibe war eine Pizzeria in Bürmoos, wo die Dschihadisten-Droge Captagon verpackt wurde und dann in das eigentliche Zielland Saudi-Arabien gebracht wurde, da Sendungen aus Europa kaum kontrolliert wurden. Acht Männer fassten Haftstrafen aus.