Senta Berger über Adorf: „Sein Tod schmerzt sehr“

Mario Adorf sei kein extrovertierter Mensch gewesen, schreibt Senta Berger. „Der Grundton seines Wesens war ernst, nachdenklich und oft melancholisch. Dass er als großer Unterhalter auftrat, schien mir oft wie eine Rolle, die er spielte.“ Privat sei er ein großer Zuhörer gewesen, der abgewogen habe, bevor er seine Meinung gesagt habe.