Trauer um Mario Adorf: Schauspiel-Ikone ist tot

Erst im letzten Jahr feierte Adorf seinen 95. Geburtstag und verriet, dass er sich angesichts seines Alters nicht wirklich weiser fühle: „Ich glaube nicht, dass sich Weisheit regelrecht oder automatisch mit zunehmendem Alter einstellt.“ Das sei sicher ein ungewöhnlich tiefgehendes Verständnis der Zusammenhänge des Lebens, das man sich im Alter erwerbe. „Ich würde aber eine Erkenntnis über mein eigenes Leben nicht als eine Weisheit beanspruchen.“