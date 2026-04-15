Führerscheinloser Lenker flüchtete mit Mamas Auto

Mit dem Auto seiner Mutter unternahm ein 18-Jähriger aus Stadl-Paura in der Nacht zum Mittwoch eine Spritztour und wollte vor der Polizei flüchten. In einer Sackgasse gab es für den Bursch dann aber kein Entrinnen. Er hatte keinen gültigen Führerschein und stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen.