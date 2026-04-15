Führerscheinloser Lenker flüchtete mit Mamas Auto

Mit dem Auto seiner Mutter unternahm ein 18-Jähriger aus Stadl-Paura in der Nacht zum Mittwoch eine Spritztour und wollte vor der Polizei flüchten. In einer Sackgasse gab es für den Bursch dann aber kein Entrinnen. Er hatte keinen gültigen Führerschein und stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen.
Der junge Mann fuhr am Mittwoch gegen 1.20 Uhr früh auf der Gmundner Straße von Stadl-Paura in Richtung Lambach. Eine Polizeistreife nahm die Nachfahrt auf.
Der 18-Jährige wollte sich zunächst einer Anhaltung entziehen und fuhr einfach weiter. Doch seine Flucht endete in Stadl-Paura in einer Sackgasse.
Verdacht auf Drogen
Bei der Polizeikontrolle konnte der Bursch dann keine Lenkberechtigung der Führerscheinklasse B vorzeigen. Da er auch eindeutige Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung aufwies, wurde er zu einer klinischen Untersuchung aufgefordert, die er aber verweigerte.
Daraufhin wurde ihm sein Zweiradführerschein der Klassen AM und A vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei dem von ihm verwendeten Auto, das seiner Mutter gehört, konnten mehrere Mängel festgestellt werden, weshalb die Kennzeichen vorläufig abgenommen wurden. Die Mama hatte dem 18-Jährigen übrigens die Fahrt mit ihrem Wagen ausdrücklich verboten. Den Filius erwarten nun mehrere Anzeigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.