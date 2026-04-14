Pkw-Lenkerin nach Notfall von Straße abgekommen

Die dramatischen Szenen haben sich am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr auf der B100 in Fahrtrichtung Lienz abgespielt: Die 59-jährige Einheimische geriet laut Polizei aufgrund eines internen medizinischen Notfalls mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kam anschließend links von der Straße ab.