Pkw-Lenkerin nach Notfall von Straße abgekommen

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Osttirol! Eine 59-jährige Pkw-Lenkerin ist auf der Drautalstraße bei Mittewald an der Drau nach einem medizinischen Notfall von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Die Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.
Die dramatischen Szenen haben sich am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr auf der B100 in Fahrtrichtung Lienz abgespielt: Die 59-jährige Einheimische geriet laut Polizei aufgrund eines internen medizinischen Notfalls mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kam anschließend links von der Straße ab.
Gegen Verkehrszeichen gekracht
In der Folge prallte der Wagen gegen ein Verkehrszeichen und rutschte noch einige Meter über einen angrenzenden Schräghang, bevor das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam.
Ersthelfer schlug Alarm
Ein zufällig eintreffender Ersthelfer reagierte geistesgegenwärtig, leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. „Nach der Erstversorgung sowie der Bergung durch die Freiwillige Feuerwehr Assling wurde die Frau mit dem Notarzthubschrauber C7 ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen“, heißt es seitens der Polizei.
Die B100 war im Bereich der Unfallstelle für kurze Zeit komplett gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.
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