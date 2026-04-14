Pkw-Lenker (86) erfasste Bub auf Straße: Verletzt!

Böser Unfall am Dienstag in Innsbruck! Ein Pkw-Lenker (86) erfasste mit dem Auto einen Bub (6), der zu seiner Mutter auf die andere Straßenseite laufen wollte. Das Kind wurde dabei erheblich verletzt.
Zur folgenschweren Kollision kam es am Dienstag gegen 11.45 Uhr in Innsbruck-Pradl. Dort fuhr ein 86-jähriger Einheimischer mit Schrittgeschwindigkeit mit seinem Pkw.
Ein sechsjähriger Junge wollte zeitgleich zu seiner Mutter auf die gegenüberliegende Straßenseite laufen und betrat plötzlich die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß.
Bub in Klinik gebracht
Der Bub wurde erheblich verletzt und mit der Rettung zur weiteren Abklärung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Der 86-Jährige und seine 76-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.
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