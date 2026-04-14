Moped gegen Pkw: 16-Jähriger schwer verletzt

In Deutschlandsberg wurde ein 16-jähriger Mopedfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw schwer verletzt. Der Jugendliche dürfte ein „Vorrang geben“-Schild missachtet haben. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht.
Am Dienstag gegen 13.30 kam es im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße und der Florian-Pojatzi-Straße in Deutschlandsberg zu einer Kollision zwischen einem Moped und einem Pkw. Eine 53-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg lenkte ihr Fahrzeug auf der Fabrikstraße stadtauswärts, als der 16-jährige Mopedlenker, ohne anzuhalten, von der Florian-Pojatzi-Straße in die Kreuzung einfuhr.
Verkehrszeichen missachtet
Wie Zeugenaussagen bestätigen, dürfte der Jugendliche, der ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg ist, das Vorschriftszeichen „Vorrang geben“ missachtet haben. Er prallte mit seinem Moped frontal gegen die linke Seite des Pkw und erlitt schwere Verletzungen.
Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Die Lenkerin des Pkw blieb unverletzt. Ein mit ihr durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Weiter Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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