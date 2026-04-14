Moped gegen Pkw: 16-Jähriger schwer verletzt

Am Dienstag gegen 13.30 kam es im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße und der Florian-Pojatzi-Straße in Deutschlandsberg zu einer Kollision zwischen einem Moped und einem Pkw. Eine 53-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg lenkte ihr Fahrzeug auf der Fabrikstraße stadtauswärts, als der 16-jährige Mopedlenker, ohne anzuhalten, von der Florian-Pojatzi-Straße in die Kreuzung einfuhr.