Beziehungsstreit eskalierte: Mann droht mit Tod

Wilde Szenen spielten sich am Dienstag im Zuge eines eskalierten Beziehungsstreits in Innsbruck ab. Ein 31-jähriger Mann soll seine Ehefrau (36) und einen weiteren Mann (33) mit dem Umbringen bedroht und dabei ein Messer gezückt haben. Die Polizei nahm den Angreifer fest.
Die Auseinandersetzung sollte zunächst in einem klärenden Gespräch beigelegt werden, eskalierte jedoch rasch. Im Verlauf der Streitigkeiten soll der Ehemann – ein staatenloser 31-Jähriger – die beiden Personen mit dem Umbringen bedroht haben. Dabei führte er laut Polizei ein Messer mit sich.
Zeugin alarmierte Polizei
Eine aufmerksame Zeugin wurde durch die lauten Streitigkeiten auf die Situation aufmerksam und verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, ergriff der Tatverdächtige die Flucht.
Niemand verletzt
Die Beamten konnten den 31-Jährigen jedoch kurz darauf stellen und vorläufig festnehmen. Verletzt wurde bei dem Vorfall aber niemand.
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