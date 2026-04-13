Onkel soll Nichte (17) im Park misshandelt haben

Schockierende Szenen spielten sich am Samstagnachmittag offenbar im Stadtpark in Kufstein in Tirol ab: Ein 45-Jähriger steht im Verdacht, seine 17-jährige Nichte attackiert und bedroht zu haben. Die Polizei griff ein – der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck gebracht.
Der Vorfall soll sich am helllichten Tag gegen 15.45 Uhr ereignet haben. Laut Ermittlungen habe der 45-jährige Libanese die Jugendliche mehrfach körperlich misshandelt. Zudem soll er sie mit dem Umbringen bedroht haben, um sie dazu zu zwingen, den Park zu verlassen und nach Hause zu gehen.
Betretungs- und Annäherungsverbot
Die 17-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen. „Nach einer ausführlichen Opfereinvernahme wurde gegen den Onkel ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen“, heißt es seitens der Polizei.
Ermittlungen laufen
Der Mann wurde kurz darauf festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.
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