XXL-Meereskreatur
Mysteriöser Riese aus Venedigs Lagune geborgen
Ein ungewöhnlicher Fund hat am Wochenende in der Lagune von Venedig für Aufsehen gesorgt: Ein Taxi-Boot-Fahrer entdeckte im „Canale Fasiol“ nahe der Insel Sacca Sessola einen treibenden, großen Fischkadaver – und löste damit einen Einsatz der Feuerwehr aus. Das tote Ungetüm erwies sich nicht nur als tierische Kuriosität, sondern auch als echtes Hindernis für die Schifffahrt.
Wie mehrere italienische Medien, darunter „VeneziaToday“ und die Nachrichtenagentur ANSA, berichten, wurde der massive Fischkadaver am Samstag gegen 14 Uhr im Navigationskanal gesichtet. Der Fahrer eines Wassertaxis verständigte daraufhin die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Lagunen-Feuerwehr rückten an, um den im Wasser treibenden Fisch zu bergen.
Schwerer Einsatz in der Lagune
Vor Ort wurde der große Mondfisch mit einem Haken fixiert und anschließend an der Seite eines Löschboots befestigt. Die Bergung war notwendig, da der Kadaver im „Canale Fasiol“ die Schifffahrt behinderte. Danach wurde er zur Anlage des Entsorgungsunternehmens Veritas gebracht, wo der Fisch mithilfe eines mechanischen Greifers aus dem Wasser gehoben und anschließend fachgerecht entsorgt wurde.
Keine Seltenheit in der Lagune
Der Fund reiht sich in eine Serie ähnlicher Beobachtungen in der Lagune von Venedig ein. Erst Ende März war laut „Corriere del Veneto“ ein lebender, rund zwei Meter langer und über 200 Kilogramm schwerer Mondfisch in der Nähe der Isola delle Grazie gesichtet worden. Damals begleiteten Ruderer das Tier, um es vor schnellen Booten zu schützen.
Laut Experten ermöglichen die tiefen Zufahrtskanäle zwar das Eindringen großer Meeresfische in die Lagune, die flache und komplexe Struktur des Gewässers sei jedoch kein geeigneter Lebensraum für sie.
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