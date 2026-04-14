Mysteriöser Riese aus Venedigs Lagune geborgen

Schwerer Einsatz in der Lagune

Vor Ort wurde der große Mondfisch mit einem Haken fixiert und anschließend an der Seite eines Löschboots befestigt. Die Bergung war notwendig, da der Kadaver im „Canale Fasiol“ die Schifffahrt behinderte. Danach wurde er zur Anlage des Entsorgungsunternehmens Veritas gebracht, wo der Fisch mithilfe eines mechanischen Greifers aus dem Wasser gehoben und anschließend fachgerecht entsorgt wurde.