Pensionist soll Ehefrau und Sohn getötet haben

Ein eher banaler Ehestreit war es, der am 27. Oktober die Welt einer Familie in Enns explodieren ließ. Der 78-jährige Ehemann soll kurz nach der Auseinandersetzung seiner Ehefrau (70) und dem gemeinsamen behinderten Sohn (41) das Leben genommen haben. Konkret soll er erst die Frau von hinten mit einer Bratpfanne außer Gefecht gesetzt haben. Dann habe er sich laut Anklage auf sie gesetzt, und sie gewürgt, und anschließend mit mehreren Messerstichen getötet. Anschließend soll er ins Zimmer des Sohnes gegangen sein, und die fürchterliche Tat wiederholt haben.