Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Todesdrama in Enns

Mann stach zu, weil Ehefrau Trennung ankündigte

Oberösterreich
12.11.2025 13:05
Hinter dieser Tür hatte sich die Familientragödie mit zwei Toten zugetragen.
Hinter dieser Tür hatte sich die Familientragödie mit zwei Toten zugetragen.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Die Einvernahme des Hauptverdächtigen (78) im Fall des mutmaßlichen Doppelmordes von Enns (OÖ) dürfte hinsichtlich des Tatmotivs nun endlich Licht zu den emotionalen Hintergründen der Tragödie gebracht haben. Denn laut Aussage des Familienvaters soll die Gattin (70) ihm während des Streits eröffnet haben, dass sie sich trennen will.

0 Kommentare

Der Streit soll – wie berichtet – in den frühen Morgenstunden des 27. Oktober im Haus der Familie in Enns völlig eskaliert sein. Die 70-Jährige dürfte ihrem Ehemann (78) währenddessen erstmals eröffnet haben, dass sie sich von ihm trennen wolle. Das soll den Mann völlig zum Ausrasten gebracht haben.

Er schnappte sich offenbar ein Küchenmesser mit mehr als 20 Zentimeter Klingenlänge und stach damit die Gattin tot. Ihr Leichnam wurde später im Essbereich der Küche gefunden. 

Tatverdächtiger geständig
Der Pensionist dürfte mit dem Messer dann leider auch noch ins Schlafzimmer des beeinträchtigen Sohnes marschiert und dem 41-Jährigen ebenfalls tödliche Verletzungen zugefügt haben. „Der Tatverdächtige zeigte sich dazu geständig“, bestätigt Melanie Kurz, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Steyr.

Lesen Sie auch:
Nach der Bluttat in Enns meldete sich der Bruder des beeinträchtigten Opfers erstmals in den ...
Krone Plus Logo
Sohn trauert
Nach Doppelmord: „Ihr wart ein Team voller Liebe“
06.11.2025
Doppelmord in Enns
„Wir sagten ihm, er soll eine Therapie machen“
31.10.2025
Verfahren wegen Mordes
Sohn und Frau erstochen: U-Haft wurde verhängt
29.10.2025
Griff zum Messer
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
27.10.2025

Anschließend soll der 78-Jährige versucht haben, sich selbst zu töten, scheiterte offenbar mit diesem Unterfangen. Die Wunden wurden in einem Spital behandelt, der Familienvater festgenommen. 

U-Haft verlängert
Am 29. Oktober war die U-Haft über den bisher unbescholtenen Mann verhängt. Heute, Mittwoch, wurde diese um einen Monat verlängert. Die Staatsanwaltschaft hat mehrere Gutachten in Auftrag gegeben, wartet auf das toxikologische Ergebnis noch genauso wie auf eine Expertise zur Zurechnungsfähigkeit des Mannes.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Enns
Staatsanwaltschaft
EinvernahmeDoppelmordFamilieKüchenmesserLeichnam
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
99.137 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.041 mal gelesen
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.726 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
752 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Rechenzentrum geplant
Google steht vor Bau von Riesen-Anlage in OÖ
Hotel-Entwickler
Welser Unternehmer meldet Millionen-Konkurs an
Todesdrama in Enns
Mann stach zu, weil Ehefrau Trennung ankündigte
30 Monate zu wenig
Staatsanwaltschaft Wels beruft gegen Raser-Urteil
Alle komplett
Das ist Experten-Kommission für „Fall Rohrbach“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf