Mann stach zu, weil Ehefrau Trennung ankündigte

Die Einvernahme des Hauptverdächtigen (78) im Fall des mutmaßlichen Doppelmordes von Enns (OÖ) dürfte hinsichtlich des Tatmotivs nun endlich Licht zu den emotionalen Hintergründen der Tragödie gebracht haben. Denn laut Aussage des Familienvaters soll die Gattin (70) ihm während des Streits eröffnet haben, dass sie sich trennen will.
Der Streit soll – wie berichtet – in den frühen Morgenstunden des 27. Oktober im Haus der Familie in Enns völlig eskaliert sein. Die 70-Jährige dürfte ihrem Ehemann (78) währenddessen erstmals eröffnet haben, dass sie sich von ihm trennen wolle. Das soll den Mann völlig zum Ausrasten gebracht haben.
Er schnappte sich offenbar ein Küchenmesser mit mehr als 20 Zentimeter Klingenlänge und stach damit die Gattin tot. Ihr Leichnam wurde später im Essbereich der Küche gefunden.
Tatverdächtiger geständig
Der Pensionist dürfte mit dem Messer dann leider auch noch ins Schlafzimmer des beeinträchtigen Sohnes marschiert und dem 41-Jährigen ebenfalls tödliche Verletzungen zugefügt haben. „Der Tatverdächtige zeigte sich dazu geständig“, bestätigt Melanie Kurz, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Steyr.
Anschließend soll der 78-Jährige versucht haben, sich selbst zu töten, scheiterte offenbar mit diesem Unterfangen. Die Wunden wurden in einem Spital behandelt, der Familienvater festgenommen.
U-Haft verlängert
Am 29. Oktober war die U-Haft über den bisher unbescholtenen Mann verhängt. Heute, Mittwoch, wurde diese um einen Monat verlängert. Die Staatsanwaltschaft hat mehrere Gutachten in Auftrag gegeben, wartet auf das toxikologische Ergebnis noch genauso wie auf eine Expertise zur Zurechnungsfähigkeit des Mannes.
