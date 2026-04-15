Arsenal gegen Sporting Lissabon ab 21 Uhr LIVE

Runde zwei im Champions-League-Viertelfinale: Arsenal empfängt heute Sporting Lissabon mit einem 1:0-Polster aus dem Hinspiel. Mit sportkrone.at sind Sie ab 21 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Die Londoner könnten erstmals in zwei aufeinanderfolgenden Jahren das CL-Halbfinale erreichen – und sich damit auch für das heimische Titelrennen Mut machen, in dem sie am Wochenende mit einem 1:2 gegen Bournemouth ins Trudeln geraten sind. Am Sonntag wartet der große Ligaschlager beim – bei einem Spiel weniger sechs Punkte zurückliegenden - Verfolger Manchester City auf den Tabellenführer.
Arsenal hat drei seiner vergangenen vier Pflichtspiele verloren. Eine Moralinjektion käme da gerade recht. „Wir haben viele wichtige Spiele vor uns, müssen sie mit Freude annehmen und es genießen, diese Spiele zu spielen“, betonte Stürmerstar Viktor Gyökeres vor der Retourpartie gegen seinen Ex-Klub Sporting.
Arteta vermisst „Level an Freude“
Die Leichtigkeit ist den „Gunners“ in den vergangenen Wochen abhandengekommen. Trainer Mikel Arteta vermisste „in gewissen Momenten dieses Level an Freude“ bei seinem Team. Die möglichen Trophäen im Ligacup und im FA-Cup sind weg, die beiden wichtigsten Titel sind aber noch zu vergeben.
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