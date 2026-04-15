Arsenal gegen Sporting Lissabon ab 21 Uhr LIVE

Die Londoner könnten erstmals in zwei aufeinanderfolgenden Jahren das CL-Halbfinale erreichen – und sich damit auch für das heimische Titelrennen Mut machen, in dem sie am Wochenende mit einem 1:2 gegen Bournemouth ins Trudeln geraten sind. Am Sonntag wartet der große Ligaschlager beim – bei einem Spiel weniger sechs Punkte zurückliegenden - Verfolger Manchester City auf den Tabellenführer.