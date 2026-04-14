Warum dieser Heurigenbesuch viele Tierleben kostet

Aktivisten protestieren gegen einen Heurigenbetrieb in Krems (Niederösterreich). Denn dessen Öffnungszeiten seien schuld daran, dass viele Kröten ihren Tod finden. „Wir richten unseren Betrieb nicht nach den Tieren aus“, kontert man.
Seit vielen Jahren stehen Kröten auf der Roten Liste bedrohter Tierarten. Die Bestände der für das Ökosystem so wichtigen Amphibien nehmen immer mehr ab. Gerade von Februar bis April sterben unzählige von ihnen bei ihrer Reise zu den Laichgewässern. Auf besonders beliebten Strecken helfen Tierschützer den Kröten. Zäune werden errichtet, Fangeimer aufgestellt und die eingesammelten Tiere danach sicher über die Straße gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.