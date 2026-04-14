Warum dieser Heurigenbesuch viele Tierleben kostet

Seit vielen Jahren stehen Kröten auf der Roten Liste bedrohter Tierarten. Die Bestände der für das Ökosystem so wichtigen Amphibien nehmen immer mehr ab. Gerade von Februar bis April sterben unzählige von ihnen bei ihrer Reise zu den Laichgewässern. Auf besonders beliebten Strecken helfen Tierschützer den Kröten. Zäune werden errichtet, Fangeimer aufgestellt und die eingesammelten Tiere danach sicher über die Straße gebracht.