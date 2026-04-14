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Mehrere Tiere erkrankt

Influenza-Ausbruch legt Pferdezentrum lahm

Oberösterreich
14.04.2026 11:07
Influenza, die bei Pferden ausbricht, ist für Menschen ungefährlich.
Influenza, die bei Pferden ausbricht, ist für Menschen ungefährlich.(Bild: Michal - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Schwierige Tage im Pferdezentrum Stadl-Paura in OÖ. Mehrere Pferde sind nachweislich an Influenza erkrankt und daher wurde über das gesamte Zentrum Quarantäne verhängt, um eine weitere Ausbreitung der Virus-Erkrankung zu verhindern. Für Menschen ist diese Art der Influenza übrigens ungefährlich.

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Zuerst war es ein Tier, dann sieben weitere, und inzwischen sind bei einigen anderen Pferden auch die Viren nachgewiesen worden. „Alle Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen. Die betroffenen Pferde sind von den anderen separiert. Weder der Turnier- noch der Ausbildungsbereich sind bisher betroffen“, sagt Geschäftsführer Johannes Mayrhofer gegenüber der „Krone“. Dennoch wurde aus Sicherheitsgründen über das gesamte Areal mit den rund 150 Pferden die Quarantäne verhängt.

Zweimal täglich Fieber messen
Zweimal am Tag wird bei allen Tieren Fieber gemessen, alle Pferde in Stadl-Paura sind geimpft und daher sind die Krankheitsverläufe bisher mild. Wie man die Influenza-Viren „eingeschleppt“ hat, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. 

Turniere betroffen
Im Pferdezentrum sind bis auf Weiteres alle Aktivitäten, Schulbetrieb und Turniere abgesagt. Ein geplantes Working-Equitation-Turnier konnte in einen kleineren Rahmen nach Ebreichsdorf verlegt werden, die Entscheidung über internationale Springturniere wird erst morgen, Mittwoch, fallen. Die gute Nachricht: Die angeschlossene Stiftsreitschule in Lambach ist nicht betroffen, und hier wird unter strengen Sicherheitsvorkehrungen weitergearbeitet.

Wirtschaftlicher Schaden nicht abschätzbar
„Der wirtschaftliche Schaden lässt sich noch nicht abschätzen, weil wir nicht wissen, wann wir den regulären Betrieb wieder aufnehmen können. Derzeit ist das Wichtigste, dass alle Tiere wieder gesund werden und sich die Infektion nicht weiter ausbreitet“, so Mayrhofer.

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