Influenza-Ausbruch legt Pferdezentrum lahm

Zuerst war es ein Tier, dann sieben weitere, und inzwischen sind bei einigen anderen Pferden auch die Viren nachgewiesen worden. „Alle Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen. Die betroffenen Pferde sind von den anderen separiert. Weder der Turnier- noch der Ausbildungsbereich sind bisher betroffen“, sagt Geschäftsführer Johannes Mayrhofer gegenüber der „Krone“. Dennoch wurde aus Sicherheitsgründen über das gesamte Areal mit den rund 150 Pferden die Quarantäne verhängt.