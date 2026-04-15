„Rock4Angola“: Hilfe durch Musik und Zusammenhalt

Bereits zum 23. Mal findet am 24. April das Benefizkonzert „Rock4Angola“ statt und setzt damit ein starkes Zeichen für Solidarität und internationales Engagement.
„Dieses Konzert ist in vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes“, freut sich Hanzej Rosenzopf, Gründer des Vereins IniciativAngola, welcher gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des slowenischen Gymnasiums sowie der zweisprachigen HAK das Benefizkonzert auf die Beine stellt. „Jugendliche der 6. und 7. Klassen formieren sich, um dieses Projekt zu organisieren, so haben sie erstmalig die Chance, selbstständig eine Veranstaltung zu planen und durchzuführen.“
„,Rock4Angola‘ hat eine lange Tradition und verbindet Musik, Hilfe und internationale Zusammenarbeit. Es ist ein Beispiel dafür, wie man mit Musik Menschen in Not helfen kann“, so Schülerin Elena Marzano, die gemeinsam mit ihren Schulkollegen auf die prekäre Situation im afrikanischen Staat aufmerksam machen möchte.
Einnahmen werden vollständig gespendet.
„DIe Kinder dort erleben oft Gewalt oder frühe Schwangerschaften und können nicht zur Schule gehen. Wenn ihre Eltern sterben, müssen sie sich oft um ihre Geschwister kümmern“, weiß Niko Lesjak.
Die Einnahmen des Abends kommen vollständig einem Mädcheninternat in Calulo in Angola zugute. Dieses wird von den Don-Bosco-Schwestern geführt und bietet jungen Menschen nicht nur Unterkunft, sondern auch Zugang zu Bildung und damit bessere Zukunftsperspektiven.
Beats und Riffs für den guten Zweck
Für ein besonderes Konzerthighlight wird die Band LADJA sorgen, welche vor vier Jahren von Schülerinnen und Schülern des slowenischen Gymnasiums gegründet wurde. Seitdem spielt die Formation nicht nur bekannte Rock- und Pop Songs – auch eigene Lieder sind Teil des Konzertrepertoires. Anschließend wird Matakustix-Frontsänger Matthias Ortner mit seinen Hits wie „AlmÖsiKing“ oder „Mehr gschmust“ dem Publikum einheizen.
Ein Projekt, das zeigt, wie viel Engagement, Verantwortung und Zusammenhalt junge Menschen entwickeln können und wie Musik Brücken zwischen Kontinenten baut.
„Rock4Angola“, am Freitag, den 24. 4. 2026, um 20 Uhr im Kulturhaus Bleiburg. Tickets (15 € im Vorverkauf) sind in den Buchhandlungen Hermagoras/Mohorjeva und Haček, bei den Posojilnica-Standorten Eberndorf & Bleiburg, bei den Mitgliedern des Vereins und auf der Website www.kulturnidom.at erhältlich.
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