Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Matakustix & LADJA

„Rock4Angola“: Hilfe durch Musik und Zusammenhalt

Kärnten
15.04.2026 12:00
Theresa Mödritscher, Elena Marzano, Hanzej Rosenzopf, Luka Lampichler, Julian Sturm und Niko ...
Theresa Mödritscher, Elena Marzano, Hanzej Rosenzopf, Luka Lampichler, Julian Sturm und Niko Lesjak (v.l.n.r.) sind schon in voller Vorfreude auf das kommende Konzert.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Bereits zum 23. Mal findet am 24. April das Benefizkonzert „Rock4Angola“ statt und setzt damit ein starkes Zeichen für Solidarität und internationales Engagement. 

0 Kommentare

„Dieses Konzert ist in vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes“, freut sich Hanzej Rosenzopf, Gründer des Vereins IniciativAngola, welcher gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des slowenischen Gymnasiums sowie der zweisprachigen HAK das Benefizkonzert auf die Beine stellt. „Jugendliche der 6. und 7. Klassen formieren sich, um dieses Projekt zu organisieren, so haben sie erstmalig die Chance, selbstständig eine Veranstaltung zu planen und durchzuführen.“ 

„,Rock4Angola‘ hat eine lange Tradition und verbindet Musik, Hilfe und internationale Zusammenarbeit. Es ist ein Beispiel dafür, wie man mit Musik Menschen in Not helfen kann“, so Schülerin Elena Marzano, die gemeinsam mit ihren Schulkollegen auf die prekäre Situation im afrikanischen Staat aufmerksam machen möchte.

Einnahmen werden vollständig gespendet. 
„DIe Kinder dort erleben oft Gewalt oder frühe Schwangerschaften und können nicht zur Schule gehen. Wenn ihre Eltern sterben, müssen sie sich oft um ihre Geschwister kümmern“, weiß Niko Lesjak

Julian Sturm, Niko Lesjak, Theresa Mödritscher und Elena Marzano (v.l.n.r.) organsieren den ...
Julian Sturm, Niko Lesjak, Theresa Mödritscher und Elena Marzano (v.l.n.r.) organsieren den Konzertabend.(Bild: Christian Krall)
Die Band LADJA spielt heuer bereits zum zweiten Mal bei „Rock4Angola“.
Die Band LADJA spielt heuer bereits zum zweiten Mal bei „Rock4Angola“.(Bild: Niko Wakounig)
Luka Lampichler, Drummer von LADJA, und Gründer des Vereins IniciativAngola Hanzej Rosenzopf.
Luka Lampichler, Drummer von LADJA, und Gründer des Vereins IniciativAngola Hanzej Rosenzopf.(Bild: Christian Krall)
Matthias Ortner wird am 24. April im Kulturni dom Beliburg rocken.
Matthias Ortner wird am 24. April im Kulturni dom Beliburg rocken.(Bild: Waschnig)

Die Einnahmen des Abends kommen vollständig einem Mädcheninternat in Calulo in Angola zugute. Dieses wird von den Don-Bosco-Schwestern geführt und bietet jungen Menschen nicht nur Unterkunft, sondern auch Zugang zu Bildung und damit bessere Zukunftsperspektiven.

Beats und Riffs für den guten Zweck
Für ein besonderes Konzerthighlight wird die Band LADJA sorgen, welche vor vier Jahren von Schülerinnen und Schülern des slowenischen Gymnasiums gegründet wurde. Seitdem spielt die Formation nicht nur bekannte Rock- und Pop Songs – auch eigene Lieder sind Teil des Konzertrepertoires. Anschließend wird Matakustix-Frontsänger Matthias Ortner mit seinen Hits wie „AlmÖsiKing“ oder „Mehr gschmust“ dem Publikum einheizen. 

Ein Projekt, das zeigt, wie viel Engagement, Verantwortung und Zusammenhalt junge Menschen entwickeln können und wie Musik Brücken zwischen Kontinenten baut.

„Rock4Angola“, am Freitag, den 24. 4. 2026, um 20 Uhr im Kulturhaus Bleiburg. Tickets (15 € im Vorverkauf) sind in den Buchhandlungen Hermagoras/Mohorjeva und Haček, bei den Posojilnica-Standorten Eberndorf & Bleiburg, bei den Mitgliedern des Vereins und auf der Website www.kulturnidom.at erhältlich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
15.04.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Krone Plus Logo
Machtkampf im Pazifik
Wie China binnen Wochen neue Inseln aufschüttet
Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rückkehr aus Pakistan
Verteidigt Blockade
Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“
Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Donald Trump lässt sich McDonalds-Essen liefern und verkündet, dass der Iran einen Deal machen ...
Fast Food für Trump
US-Präsident: Iran hat angerufen, „wollen Deal“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
720.706 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
127.208 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
111.801 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
1458 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Ausland
Die besten Bilder: Jubelrausch nach Orbáns Abwahl
1341 mal kommentiert
Österreich
„Zu wenig Gewinn“: OMV umgeht die Spritpreisbremse
1234 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse ist am 1. April in Kraft getreten und seit dem 2. April an den Zapfsäulen ...
Mehr Kärnten
Matakustix & LADJA
„Rock4Angola“: Hilfe durch Musik und Zusammenhalt
St. Paul im Lavanttal
Suche nach Mietern für die Fläche am Bahnhof läuft
Spektakuläres Projekt
Lieserschlucht-Radweg als Millionen-Dauerbrenner
In Plastiksack
Tierheim unter Schock: Hühner über Zaun entsorgt
Trainer im Europacup
Olympiasieger Mayer wird zum neuen „Goldschmied“!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf