„Rock4Angola“: Hilfe durch Musik und Zusammenhalt

Beats und Riffs für den guten Zweck

Für ein besonderes Konzerthighlight wird die Band LADJA sorgen, welche vor vier Jahren von Schülerinnen und Schülern des slowenischen Gymnasiums gegründet wurde. Seitdem spielt die Formation nicht nur bekannte Rock- und Pop Songs – auch eigene Lieder sind Teil des Konzertrepertoires. Anschließend wird Matakustix-Frontsänger Matthias Ortner mit seinen Hits wie „AlmÖsiKing“ oder „Mehr gschmust“ dem Publikum einheizen.