„Sparpaket belastet Arme stärker als Reiche“

So sollen die Einnahmen erhöht werden

Das bisherige Sparpaket würde die Ärmsten viel stärker belasten als die Reichsten, sagte Schenk. Für das nächste Doppelbudget, das gerade verhandelt wird, schlägt das Netzwerk Armutskonferenz daher einen Mix aus einnahmen- und ausgabenseitiger Budgetkonsolidierung vor. So soll etwa der Familienbonus fairer gestaltet werden. Der Steuerabsatzbetrag komme eher Familien mit höheren Einkommen zugute, sagte Schenk. Derzeit würde der Anspruch ab einer bestimmten Einkommensgrenze kontinuierlich sinken, bis er bei sehr hohen Einkommen vollständig entfalle.