Kampf gegen Armut

Steigende Preise belasten: Wer besonders leidet

Österreich
01.01.2026 12:27
Familien mit vielen Kindern und Alleinerziehende sind stärker armutsgefährdet.
Familien mit vielen Kindern und Alleinerziehende sind stärker armutsgefährdet.(Bild: photophonie)

Die vergangenen Jahre waren geprägt von Krisen: Corona, steigende Preise, eine schwächelnde Wirtschaft. Jeder siebte Österreicher hat finanziell zu kämpfen und ist armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Manche Bevölkerungsgruppen trifft es besonders hart.

Vor allem Alleinerziehende und Familien mit drei und mehr Kindern rutschen besonders oft in die Armut ab – bei fast einem Drittel liegt das Haushaltseinkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle. Das zeigen Zahlen des Österreichischen Instituts für Familienforschung (ÖIF). 

Besonders deutlich wird der Unterschied, wenn man den direkten Vergleich zieht: Alleinerziehende und Familien mit mindestens drei Kindern laufen mehr als doppelt so oft Gefahr, in die Armut abzurutschen wie Paare mit maximal zwei Kindern. Aber auch viele Personen, die alleine leben, kämpfen mit einer leeren Geldtasche. Mehr als ein Viertel der Alleinlebenden hat ein Einkommen, das unter der Armutsgefährdungsgrenze liegt.

Wer gilt als armutsgefährdet?

  • Die Armutsgefährdung wird am Median-Jahreseinkommen festgemacht – also dem Einkommen, das genau in der Mitte steht, wenn man alle Einkommen nach der Größe sortiert.
  • Als armutsgefährdet gilt, wem pro Jahr weniger als 60 Prozent des Median-Jahreseinkommens zur Verfügung steht.
  • Als Grenzwert wurde für 2024 ein monatliches Einkommen von 1661 Euro in einem Einpersonenhaushalt festgelegt.

Zahl der Gefährdeten gestiegen
Der Anteil der Armutsgefährdeten hat sich in den vergangenen Jahren fast nicht verändert. Betrachtet man absolute Zahlen, gibt es trotzdem ein Plus wegen des Bevölkerungswachstums. Zwischen 2018 und 2024 kamen rund 50.000 Armutsgefährdete dazu – insgesamt sind es nun rund 1,3 Millionen.

Eine leichte Veränderung gibt es allerdings bei Familien mit vielen Kindern: 2018 war der Anteil der Armutsgefährdeten noch um fast vier Prozentpunkte geringer. Alleinerziehende sind hingegen weniger armutsgefährdet als noch vor einigen Jahren.

Das Balkendiagramm zeigt den Anteil der armutsgefährdeten Bevölkerung in Österreich von 2018 bis 2024. Die Werte schwanken zwischen 13,3 % und 14,9 %. 2024 liegt der Anteil bei 14,3 %. Die Armutsgefährdungsschwelle für einen Einpersonenhaushalt beträgt 2024 monatlich 1.661 Euro. Quelle: ÖIF/EU-SILC.

Für Martin Schenk von der Armutskonferenz ermöglicht die Armutsgefährdungsquote keinen Gesamtblick, wie viele Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Denn die Quote orientiert sich an den mittleren Einkommen und berücksichtigt die Ausgaben der Österreicher nicht. Ein besserer Indikator ist für Schenk die „erhebliche materielle und soziale Benachteiligung“, wo neben dem Haushaltseinkommen auch die tatsächliche Lebenssituation im Alltag berücksichtigt wird. Und hier habe es seit der Teuerung sehr wohl einen signifikanten Anstieg gegeben.

Viele Menschen haben Angst, dass sie sich Wohnen und Heizen nicht mehr leisten können 
Alarmierende Umfrage
Teuerung lässt die Armut in Österreich wachsen
12.11.2025
Hat drastische Folgen
Jedes 5. Kind ist arm: „Machen es ihnen schwer“
17.10.2025

Mehr Menschen benachteiligt
2024 waren in Österreich 3,7 Prozent aller Personen in Haushalten von materieller und sozialer Benachteiligung betroffen, wie Eurostat-Daten zeigen. Sie können es sich etwa nicht leisten, einmal im Jahr auf Urlaub zu fahren, Miete oder Kredite pünktlich zu bezahlen, die Wohnung angemessen zu heizen oder abgenutzte Kleidung oder Möbel zu ersetzen. 2018 fielen laut Statistik Austria noch 2,8 Prozent in diese Gruppe.

Personen in Haushalten mit Kindern sind auch nach dieser Definition stärker gefährdet. Im EU-Schnitt sind insgesamt 6,4 Prozent erheblich materiell und sozial benachteiligt, besonders hoch ist der Anteil etwa in Rumänien (17,2), Bulgarien (16,6) oder Griechenland (14,0). Am wenigsten sind es in Slowenien (1,8 Prozent), Kroatien (2,0) und Polen (2,3).

