Steigende Preise belasten: Wer besonders leidet

Für Martin Schenk von der Armutskonferenz ermöglicht die Armutsgefährdungsquote keinen Gesamtblick, wie viele Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Denn die Quote orientiert sich an den mittleren Einkommen und berücksichtigt die Ausgaben der Österreicher nicht. Ein besserer Indikator ist für Schenk die „erhebliche materielle und soziale Benachteiligung“, wo neben dem Haushaltseinkommen auch die tatsächliche Lebenssituation im Alltag berücksichtigt wird. Und hier habe es seit der Teuerung sehr wohl einen signifikanten Anstieg gegeben.