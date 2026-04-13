Jeder fünfte Sozialhilfe-Bezieher hat Behinderung

Die Folgen der Einsparung wären ökonomisch und sozial verheerend, sagte Schwertner. Auch bei der Sozialhilfe würden Kürzungen vor allem Menschen mit Behinderungen besonders hart treffen, sagte Schwertner. Laut der Caritas und der Lebenshilfe sind mehr als 20 Prozent der Bezieherinnen und Bezieher Menschen mit Behinderungen. „In einem ersten Schritt werden Projekte zusammengestrichen. Wenn Menschen dann dadurch mangels Alternativen auf die Sozialhilfe angewiesen sind, erleben wir einen diffamierenden Diskurs“, sagte Schwertner. Teilweise hätten Personen mit Behinderungen durch die Kürzungen bis zu 3000 Euro weniger pro Jahr zur Verfügung.