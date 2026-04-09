Vermietungsfirma schlittert in Millionenpleite

Wieder eine Millionenpleite in Tirol: Diesmal betrifft es eine Vermietungsfirma mit Sitz in Innsbruck. Ein Insolvenzverfahren bei Gericht wurde eröffnet, hieß es am Donnerstag von Gläubigerschutzverbänden. Die Verbindlichkeiten sollen sich auf fast 1,4 Millionen Euro belaufen.
Am Donnerstag sei über das Vermögen der Firma „Special Rent Steffan GmbH“ ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, berichtete der Kreditschutzverband von 1870. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband informierte, dass das Unternehmen seinen „laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.
Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht.
KSV von 1870
Laut KSV von 1870 umfasse der Tätigkeitsbereich der Firma die „Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie seit 2017 auch einer Immobilie.“ Der Betrieb sei 2015 gegründet worden. „Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht. Über die genauen Gründe liegen uns noch keine detaillierten Informationen von“, so der Kreditschutzverband.
Zukunft von Unternehmen ungewiss
Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb „ohne weitere Nachteile für die Gläubiger“ fortführen kann, ist noch unklar. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, so der KSV von 1870 weiter.
„Laut Unterlagen“ würden Verbindlichkeiten in Höhe von zumindest 1,4 Millionen Euro bestehen, hieß es abschließend.
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