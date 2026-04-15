Warum Onlinebank wieder auf „echte“ Betreuer setzt

Der Kundenservice bei Banken ist ein häufiges Ärgernis. Viele setzen bereits auf künstliche Intelligenz und automatische Chatbots. Bei reinen Online-Banken gibt es gar keine persönliche Betreuung am Schalter mehr. Einen ungewöhnlichen Schritt macht aber nun der Web-Broker Trade Republic. Er setzte bisher stark auf KI, geht jetzt aber wieder zurück zu menschlichen Serviceagenten. Damit reagiert man auch auf Kritik.