Warum Onlinebank wieder auf „echte“ Betreuer setzt

Der Kundenservice bei Banken ist ein häufiges Ärgernis. Viele setzen bereits auf künstliche Intelligenz und automatische Chatbots. Bei reinen Online-Banken gibt es gar keine persönliche Betreuung am Schalter mehr. Einen ungewöhnlichen Schritt macht aber nun der Web-Broker Trade Republic. Er setzte bisher stark auf KI, geht jetzt aber wieder zurück zu menschlichen Serviceagenten. Damit reagiert man auch auf Kritik.
Die Online-Bank Trade Republic hat in Österreich mittlerweile rund 250.000 Kunden. Immer wieder haben diese auch Anliegen, mit denen sie häufig bei KI-Chatbots landeten. Diese beantworten Fragen nach einem Muster, nicht immer war das für den Nutzer beim Problem hilfreich.
1000 menschliche Servicemitarbeiter statt KI
Daher reagierte die Bank nun auf das Problem und macht sozusagen einen Schritt zurück in der Digitalisierung. Das Unternehmen vertraut lieber wieder auf „echte Menschen“. 1000 sogenannte „Serviceagenten“ bekamen eine Ausbildung. Entweder sie chatten oder der Kunde fordert einen Rückruf an. Einen zweistelligen Millionenbetrag investierte man in die „menschliche“ Kundenbetreuung.
Die direkte Kommunikation mit dem Kunden wird stark ausgebaut, den Status der Anfrage sieht man jederzeit in der App. Der Service soll 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, verfügbar sein.
„Geld ist Vertrauenssache“
„Wir wollen bewusst wieder auf einen menschlichen Kundenservice setzt. Bei Banken geht es um Geld, das ist Vertrauenssache. Da wollen Nutzer lieber mit echten Menschen statt mit Maschinen kommunizieren und ihre Probleme nicht immer nur mit einem KI-Chatbot lösen“, sagt Oswald Salcher, Österreich-Chef der Bank zur „Krone“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.