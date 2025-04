Trade Republic will in Österreich expandieren

Der Online-Broker Trade Republic will klassischen Banken zunehmend Konkurrenz machen und in Österreich auch Girokonten anbieten. Zudem soll die Plattform „steuereinfach“ werden, kündigt Julian Collin von Trade Republic im „Krone“-Gespräch an. Erträge aus Aktien und Co. sollen unkompliziert versteuert werden.