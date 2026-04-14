Kater „Garfield“ überlebte Zusammenstoß mit Zug

Geretteter Kater „extrem anhänglich“

Es gelang, das wegen seiner Ähnlichkeit mit der Cartoon-Figur „Garfield“ getaufte Fellknäuel behutsam in eine Transportbox zu legen. Debacker, der selbst eine Katze zu Hause hat, berichtete: „Er hat überhaupt nicht versucht, mich zu beißen, sondern war extrem anhänglich.“ Er brachte den Kater zur Katzenschutzorganisation South Shore Feral Care, wo er von einem Tierärzteteam untersucht wurde. Diese schrieb auf Facebook: „Wir sind sprachlos, dass Garfield nach einem ZUGUNFALL im stabilen Zustand ist.“