17-Jähriger nach Zugunfall in Schladming gestorben

Zwei 17-jährige Slowaken waren am Morgen des Ostersonntags in Schladming am Weg zurück zu ihrem Hotel. Die beiden gingen direkt auf den Gleisen – scheinbar, weil sie „nicht ortskundig waren und ihre Handys nicht funktionierten“, wie einer der beiden später angab. Um 6.30 Uhr wurden sie von einem Regionalzug im Ortsteil Klaus von hinten erfasst und auf die Seite geschleudert.