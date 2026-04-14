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Langer Kampf

17-Jähriger nach Zugunfall in Schladming gestorben

Steiermark
14.04.2026 07:56
Der Unfall ereignete sich nahe des Schladminger Bahnhofs.
Der Unfall ereignete sich nahe des Schladminger Bahnhofs.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Ostersonntag war ein 17-Jähriger in Schladming (Steiermark) von hinten von einem Zug erfasst worden. Nun ist der Tourist aus der Slowakei nach einem langen Kampf im Klinikum Klagenfurt seinen schweren Verletzungen erlegen. 

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Zwei 17-jährige Slowaken waren am Morgen des Ostersonntags in Schladming am Weg zurück zu ihrem Hotel. Die beiden gingen direkt auf den Gleisen – scheinbar, weil sie „nicht ortskundig waren und ihre Handys nicht funktionierten“, wie einer der beiden später angab. Um 6.30 Uhr wurden sie von einem Regionalzug im Ortsteil Klaus von hinten erfasst und auf die Seite geschleudert.

Dabei erlitt einer der beiden lebensbedrohliche Kopfverletzungen. Der zweite Jugendliche trug eine Bruchverletzung an der Schulter davon.

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