17-Jährige auf Gleis von Zug erfasst: Lebensgefahr

Bei den Verunglückten handelt es sich laut Polizei um zwei junge Slowaken. Sie waren gegen 6.30 Uhr hintereinander auf den Bahngleisen unterwegs, um zu ihrem Hotel zu gelangen. Da sie nicht ortskundig waren und ihre Handys nicht funkionierten, gingen sie dem Gleiskörper entlang, berichtete jener Bursche, der nach dem Drama noch ansprechbar war. Den Regionalzug, der um 6.30 Uhr im Ortsteil Klaus von hinten heranbrauste, hätten sie weder gesehen noch gehört.