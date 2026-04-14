Bub angefahren, 30 Euro für kaputte Hose geboten

Von einem Fahrzeuglenker, der mit einem grauen SUV unterwegs war, wurde am Montag ein zwölfjähriger Bursche angefahren. Der Bub war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg neben der Hauptstraße in Pörtschach Richtung Zentrum unterwegs. Er war gerade dabei, die Kreuzung Gaisrückenstraße/Hauptstraße zu überqueren. Da passierte der Unfall. Der Bub kam zu Sturz und wurde dabei verletzt.