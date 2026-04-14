Bub angefahren, 30 Euro für kaputte Hose geboten

Das ist wohl mehr als unverschämt. Ein zwölfjähriger Bub wurde in Pörtschach (Kärnten) von einem Autolenker angefahren. Anstatt zu helfen, bot der Mann ihm 30 Euro für seine zerrissene Jeans an. Dann fuhr er einfach davon.
Von einem Fahrzeuglenker, der mit einem grauen SUV unterwegs war, wurde am Montag ein zwölfjähriger Bursche angefahren. Der Bub war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg neben der Hauptstraße in Pörtschach Richtung Zentrum unterwegs. Er war gerade dabei, die Kreuzung Gaisrückenstraße/Hauptstraße zu überqueren. Da passierte der Unfall. Der Bub kam zu Sturz und wurde dabei verletzt.
Unbekannter flüchtig
Anstatt ordnungsgemäß vorzugehen und zu helfen, stieg der Lenker aus dem Wagen und bot dem Jungen 30 Euro für seine zerrissene Jeans an. Dann fuhr er weiter! Nun wird nach dem Unbekannten gesucht. Laut dem Verletzten dürfte der Mann zwischen 60 und 70 Jahre sein, er hat weiße Haare.
Zwei Personen eilten zu Hilfe
Doch alleine zurückgelassen wurde der Zwölfjährige nicht. Eine Frau und ein Mann eilten ihm zu Hilfe und brachten ihn nach Hause. Nun sucht der junge Kärntner nicht nur den Täter, sondern auch seine Helfer. Sie sollen sich bei der Polizeiinspektion Pörtschach/WS unter 059133/2114 melden.
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