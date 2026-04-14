Zug-Evakuierung nach tödlichem Unfall

Die Polizei muss den Unfallhergang erst genau rekonstruieren. Ein Mann hatte Montagabend offenbar versucht, noch vor einem Triebwagen der Almtalbahn die Gleise zu überqueren, der Zugführer konnte trotz Notbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Unfallort liegt bei einem Parkplatz, von dem aus immer wieder Personen die Gleise queren, um zu Wohnhäusern, die auf der anderen Seite liegen, zu gelangen.