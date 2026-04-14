Zug-Evakuierung nach tödlichem Unfall

Traumatisches Erlebnis für einen Zugführer und seine Fahrgäste in Wels-Lichtenegg. Eine Person versuchte vor dem Triebwagen die Gleise zu queren und wurde tödlich erfasst. Die Garnitur der Almtalbahn musste auf offener Strecke evakuiert werden.
Die Polizei muss den Unfallhergang erst genau rekonstruieren. Ein Mann hatte Montagabend offenbar versucht, noch vor einem Triebwagen der Almtalbahn die Gleise zu überqueren, der Zugführer konnte trotz Notbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Unfallort liegt bei einem Parkplatz, von dem aus immer wieder Personen die Gleise queren, um zu Wohnhäusern, die auf der anderen Seite liegen, zu gelangen.
Kriseninterventionsteam im Einsatz
Während die Einsatzkräfte vergeblich um das Leben des Unfallopfers kämpften, wurde der Zug evakuiert. Die Fahrgäste wurden in den Bahnhof gebracht, wo ein Schienenersatzverkehr für den Weitertransport organisiert wurde. Der Triebwagenführer wurde vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.
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