Charles Leclerc verlängert F1-Vertrag bei Ferrari

„Zweite Familie“

„Ich könnte nicht glücklicher sein, diese Reise mit der Scuderia Ferrari fortzusetzen“, sagte Leclerc zu seinem neuen Vertrag. „Es ist das Team, das ich seit meiner Kindheit liebe und von dem ich geträumt habe, Teil davon zu sein, und nach all den Jahren ist es zu einer zweiten Familie geworden.“ Das große Ziel aber bleibt: „Die Weltmeisterschaft zurück nach Maranello zu holen.“ Letzter Fahrer-Weltmeister in einem Ferrari ist der Finne Kimi Räikkönen. Im kommenden Jahr wird dieser Triumph 20 Jahre her sein.