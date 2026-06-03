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„Hier um zu bleiben“

Charles Leclerc verlängert F1-Vertrag bei Ferrari

Formel 1
03.06.2026 09:34
Charles Leclerc hat seinen Vertrag bei Ferrari verlängert.
Charles Leclerc hat seinen Vertrag bei Ferrari verlängert.(Bild: EPA/Hamad Mohammed / POOL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Hier um zu bleiben!“ Mit diesen Worten hat Charles Leclerc im Vorfeld seines Heimrennens in Monaco bekannt gegeben, auch in den kommenden Jahren für Ferrari Gas zu geben.

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Seit 2019 lenkt Leclerc in der Motorsport-Königsklasse einen Ferrari – und wird das auch noch länger tun. Wie die Scuderia und der Monegasse vermeldeten, wurde der Vertrag des 28-Jährigen vorzeitig verlängert. Wie lange genau das neue Arbeitspapier gilt, hielt der Rennstall allerdings geheim.

Aktuell belegt der Leclerc den dritten Platz im WM-Klassement hinter den beiden Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell, aber noch vor seinem hochdekorierten Teamkollegen Lewis Hamilton. Der Vertrag des Briten soll Berichten zufolge bis Ende 2027 gültig sein.

„Zweite Familie“
„Ich könnte nicht glücklicher sein, diese Reise mit der Scuderia Ferrari fortzusetzen“, sagte Leclerc zu seinem neuen Vertrag. „Es ist das Team, das ich seit meiner Kindheit liebe und von dem ich geträumt habe, Teil davon zu sein, und nach all den Jahren ist es zu einer zweiten Familie geworden.“ Das große Ziel aber bleibt: „Die Weltmeisterschaft zurück nach Maranello zu holen.“ Letzter Fahrer-Weltmeister in einem Ferrari ist der Finne Kimi Räikkönen. Im kommenden Jahr wird dieser Triumph 20 Jahre her sein.

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