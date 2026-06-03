Vegas Golden Knights legen in NHL-Finalserie vor

Eigentlich waren die Hausherren besser in die Partie gestartet. Nikolaj Ehlers traf nur 25 Sekunden nach dem Start des ersten Drittels. Es war das drittschnellste Eröffnungstor im ersten Spiel einer Stanley-Cup-Finalserie überhaupt, das schnellste seit 1976. Ehlers legte auch zum 2:0 nach, ehe die Golden Knights die Partie drehten. Verteidiger Shea Theodore gelang dabei ein Treffer und zwei Assists.