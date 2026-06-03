Vegas Golden Knights legen in NHL-Finalserie vor

Die Vegas Golden Knights haben den Auftakt der NHL-Finalserie für sich entschieden. Das Team aus Nevada gewann am Dienstag (Ortszeit) auswärts bei den Carolina Hurricanes 5:4. Für das entscheidende Tor sorgte Tomas Hertl dreieinhalb Minuten vor dem Ende des dritten Drittels. Der Tscheche traf wenige Minuten, nachdem Shayne Gostisbehere für die Hurricanes ausgeglichen hatte.
Eigentlich waren die Hausherren besser in die Partie gestartet. Nikolaj Ehlers traf nur 25 Sekunden nach dem Start des ersten Drittels. Es war das drittschnellste Eröffnungstor im ersten Spiel einer Stanley-Cup-Finalserie überhaupt, das schnellste seit 1976. Ehlers legte auch zum 2:0 nach, ehe die Golden Knights die Partie drehten. Verteidiger Shea Theodore gelang dabei ein Treffer und zwei Assists.
Vegas baut seine Serie an Play-off-Siegen in Folge auf nun sieben aus. Die Chance auf den Ausgleich bietet sich den Hurricanes am Donnerstag (Ortszeit) erneut vor heimischer Kulisse. „Wir müssen besser werden. Es ist ein Kampf, ein zäher Kampf. Darauf sind wir vorbereitet“, meinte Carolinas Kapitän Jordan Staal.
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