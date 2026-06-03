Ex-DFB-Goalie sieht in Neuers Rückkehr „null Sinn“

Uli Stein hat Julian Nagelsmanns Entscheidung, Manuel Neuer zur WM mitzunehmen, scharf kritisiert. Im DFB-Comeback des Bayern-Keepers sehe er „null Sinn“. Außerdem erklärte der ehemalige Teamgoalie der Deutschen in seiner „kicker“-Kolumne, an Oliver Baumanns Stelle gar nicht erst in den Flieger nach Amerika gestiegen zu sein.
„Im Tor sehe ich diese Strahlkraft und Extraklasse schon länger nicht mehr“, fehlen Stein die Argumente, Neuer, der seine Nationalteamkarriere eigentlich 2024 beendet hat, aus dem Ruhestand zu locken. „Unglückliche Aktionen und Gegentore, fehlende Dynamik und Explosivität“ seien lediglich durch die ruhige Körpersprache des Routiniers kaschiert worden. „Sportlich – und im Grunde auch medizinisch – ist diese Rückkehr insgesamt nicht nachvollziehbar. Ich sehe darin leider null Sinn“, so das Urteil des 71-Jährigen.
Gewiss habe Neuer einen Wert für die Mannschaft und er könne ihm persönlich auch keinen Vorwurf machen, für die Art und Weise, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann die Personalfrage kommuniziert hatte, habe Stein allerdings kein Verständnis.
Zur Nummer zwei degradiert
Leidtragender ist vor allem Baumann, der ursprünglich als Nummer eins im Tor unserer Nachbarn galt. Stein wäre an der Stelle des Hoffenheim-Torhüters gar nicht erst mit dem Team mitgeflogen ...
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