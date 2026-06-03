Ex-DFB-Goalie sieht in Neuers Rückkehr „null Sinn“

„Im Tor sehe ich diese Strahlkraft und Extraklasse schon länger nicht mehr“, fehlen Stein die Argumente, Neuer, der seine Nationalteamkarriere eigentlich 2024 beendet hat, aus dem Ruhestand zu locken. „Unglückliche Aktionen und Gegentore, fehlende Dynamik und Explosivität“ seien lediglich durch die ruhige Körpersprache des Routiniers kaschiert worden. „Sportlich – und im Grunde auch medizinisch – ist diese Rückkehr insgesamt nicht nachvollziehbar. Ich sehe darin leider null Sinn“, so das Urteil des 71-Jährigen.