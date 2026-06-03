Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rat an Baumann

Ex-DFB-Goalie sieht in Neuers Rückkehr „null Sinn“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.06.2026 08:23
Manuel Neuer steigt mit Deutschlands Nationalteam in den Flieger nach Amerika.
Manuel Neuer steigt mit Deutschlands Nationalteam in den Flieger nach Amerika.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Uli Stein hat Julian Nagelsmanns Entscheidung, Manuel Neuer zur WM mitzunehmen, scharf kritisiert. Im DFB-Comeback des Bayern-Keepers sehe er „null Sinn“. Außerdem erklärte der ehemalige Teamgoalie der Deutschen in seiner „kicker“-Kolumne, an Oliver Baumanns Stelle gar nicht erst in den Flieger nach Amerika gestiegen zu sein. 

0 Kommentare

„Im Tor sehe ich diese Strahlkraft und Extraklasse schon länger nicht mehr“, fehlen Stein die Argumente, Neuer, der seine Nationalteamkarriere eigentlich 2024 beendet hat, aus dem Ruhestand zu locken. „Unglückliche Aktionen und Gegentore, fehlende Dynamik und Explosivität“ seien lediglich durch die ruhige Körpersprache des Routiniers kaschiert worden. „Sportlich – und im Grunde auch medizinisch – ist diese Rückkehr insgesamt nicht nachvollziehbar. Ich sehe darin leider null Sinn“, so das Urteil des 71-Jährigen.

Ulrich Stein (2. Reihe, Vierter von links) im Trikot des Hamburger SV. Für Deutschlands ...
Ulrich Stein (2. Reihe, Vierter von links) im Trikot des Hamburger SV. Für Deutschlands Nationalteam absolvierte er sechs Spiele.(Bild: GEPA)

Gewiss habe Neuer einen Wert für die Mannschaft und er könne ihm persönlich auch keinen Vorwurf machen, für die Art und Weise, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann die Personalfrage kommuniziert hatte, habe Stein allerdings kein Verständnis.

Lesen Sie auch:
„Spielen eine gute WM“
Debatte um Neuer: Völler verteidigt Nagelsmann
28.05.2026
Spätes Eigentor
Deutschland gewinnt auch den zweiten Finnen-Test
01.06.2026

Zur Nummer zwei degradiert
Leidtragender ist vor allem Baumann, der ursprünglich als Nummer eins im Tor unserer Nachbarn galt. Stein wäre an der Stelle des Hoffenheim-Torhüters gar nicht erst mit dem Team mitgeflogen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.06.2026 08:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
107.971 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
103.698 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
73.894 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
1430 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1013 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
785 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Rat an Baumann
Ex-DFB-Goalie sieht in Neuers Rückkehr „null Sinn“
Allesamt Premieren
Bundesligisten bei der WM: Acht Träume wurden wahr
Abflug am Donnerstag
Arnautovic’ großer Wunsch erfüllte sich nicht
Ein Überblick ...
Diese neuen Regeln gelten bei der Fußball-WM 2026
Krone Plus Logo
Michael Konsel
„Bei WM im Tor zu stehen, ist eine Mammutaufgabe!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf