Tafelsilber vor Verkauf: Alles halb so schlimm?

Schaden von Unternehmen abwenden

Was sicher auch eine Rolle spielen wird, sind die möglichen Unvereinbarkeiten und Doppelfunktionen. Dass der Gemeinderat eben erst neue Compliance-Regelungen beschlossen hat, macht die Sache nicht einfacher. Finanzdirektor Martin Rupprechter muss die Rettung des Caprese-Budgets betreiben, andererseits als Aufsichtsrat der IIG Schaden von der Gesellschaft abwenden – ein Verkauf von Vermögen könnte als solcher gewertet werden. Dasselbe gilt für SPÖ-GR Mario Dellasera, der ebenfalls im Aufsichtsrat sitzt. SPÖ-Stadtparteichef Benjamin Plach zieht und schiebt als Aufsichtsrat der Neuen Heimat – offenbar alles kein Problem, da es sich um Gesellschaften im öffentlichen Eigentum handelt, wie Plach erklärt. Die IIG ist eine 100%-Tochter der Stadt, an der NHT hält diese 50%.