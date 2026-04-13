Drei Buspassagiere bei Notbremsung verletzt

Am Montag kam es gegen 9 Uhr in Linz zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Omnibus. Ein 47-Jähriger aus Zeillern (Bez. Amstetten) fuhr mit seinem Auto auf der Weißenwolffstraße in Richtung stadteinwärts. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 42-jähriger aus Katsdorf einen Omnibus auf der Busspur Weißenwolffstraße ebenfalls in Richtung stadteinwärts.