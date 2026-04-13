Drei Buspassagiere bei Notbremsung verletzt

Weil ein Autolenker rechts über eine Busspur abbog und dabei einen von hinten kommenden Bus übersah, musste dessen Lenker eine Notbremsung einlegen. Dabei kamen drei Passagiere zu Sturz und mussten nach der Erstversorgung mit leichten Verletzungen in Linzer Krankenhäuser gebracht werden.
Am Montag kam es gegen 9 Uhr in Linz zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Omnibus. Ein 47-Jähriger aus Zeillern (Bez. Amstetten) fuhr mit seinem Auto auf der Weißenwolffstraße in Richtung stadteinwärts. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 42-jähriger aus Katsdorf einen Omnibus auf der Busspur Weißenwolffstraße ebenfalls in Richtung stadteinwärts.
Drei Passagiere leicht verletzt
Der 47-Jährige wollte auf Höhe der Klinik Diakonissen Linz nach rechts in eine Parkgarage abbiegen und übersah den auf der Busspur fahrenden Omnibus. Dadurch musste dessen Lenker eine Notbremsung einleiten, wodurch im Inneren des Busses drei Personen (31, 53 und 62 Jahre alt) zu Sturz kamen.
Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurden zwei Passagiere (53, 62) in das Unfallkrankenhaus Linz, und die dritte Verletzte (31) in den Med Campus verbracht. Alle drei wurden leicht verletzt.
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