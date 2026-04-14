Verfolgungsjagd: „Nicht so wie in Computerspiel“

Eine Frage des Autos

Zudem gebe es einen weiteren Faktor, den man in der öffentlichen Wahrnehmung nur wenig beachtet: Bei den Streifenwagen handelt es sich meist um VW Touran, die noch dazu beladen sind und damit alles andere als herausragende Fahreigenschaften im Hochgeschwindigkeitsbereich haben. „Da hat es keinen Sinn, mit hoher Geschwindigkeit zu fahren“, gibt Babl zu bedenken. Und wer selbst schon einmal etwas schneller in eine Kurve gefahren ist, weiß, dass das mit einem sportlichen Auto deutlich einfacher ist, als mit einem familientauglichen Mini-Van.