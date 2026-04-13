Nach Verfolgungsjagd „zu schwach“ für Alkotest

Ein Zeuge filmte die Verfolgungsjagd: Bei Sipbachzell jagte am Montagnachmittag die Polizei einen flüchtigen Lenker. Der durchbrach, bzw. umfuhr eine Straßensperre, ehe er dann doch noch gestoppt werden konnte. Der Alkotest blieb ohne Erfolg.
Mehrmals versuchten die Beamten, einen gültigen Alkotest zustande zu bringen, mussten aber dann aufgeben. Also gilt der Lenker jenes Kombis, der ihnen am Montagnachmittag eine Verfolgungsjagd lieferte, als schwer beeinträchtigt.
Alkoholisierung als Motiv
Mehrere Streifenwagen waren an der Nachfahrt, die vor allem über Nebenstraßen führte, beteiligt. Schließlich konnte der Kombi ohne Unfall gestoppt werden, nachdem dessen Lenker zumindest eine Sperre umfahren hatte. Motiv für die Flucht dürfte die Alkoholisierung gewesen sein, noch laufen aber die Erhebungen.
Hund war im Auto
Ein Hund, der im Auto des gestoppten Rasers mitfuhr, wurde von den Polizisten versorgt und den Angehörigen des Flüchtigen übergeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.