Nach Verfolgungsjagd „zu schwach“ für Alkotest

Alkoholisierung als Motiv

Mehrere Streifenwagen waren an der Nachfahrt, die vor allem über Nebenstraßen führte, beteiligt. Schließlich konnte der Kombi ohne Unfall gestoppt werden, nachdem dessen Lenker zumindest eine Sperre umfahren hatte. Motiv für die Flucht dürfte die Alkoholisierung gewesen sein, noch laufen aber die Erhebungen.