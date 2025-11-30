Teenager lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Als ein 17-jähriger Autofahrer Samstagnachmittag von der Polizei in OÖ angehalten werden sollte, stieg er aufs Gas. Mit bis zu 125 km/h flüchtete der Teenager vor den Beamten, konnte sie letztlich sogar abhängen.
Samstagnachmittag wollte eine Polizeistreife aus Frankenburg einen Pkw mit deutschen Kennzeichen kontrollieren. Doch der Lenker blieb nicht stehen, missachtete sämtliche Anhalteversuche und gab stattdessen Fersengeld.
Rücksichtslose Fahrweise
Dabei war der Fahrer – ein 17-Jähriger aus Vöcklamarkt – mit bis zu 125 km/h im Ortsgebiet unterwegs, verursachte wegen seiner aggressiven Fahrweise mehrere gefährliche Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern. In seinem Heimatort gelang es ihm schließlich, die Beamten abzuhängen
Lenker uneinsichtig
Die hatten sich aber längst das Kennzeichen notiert und ermittelten den Zulassungsbesitzer. Der gab an, die „Taferl“ seinem ehemaligen Lehrling überlassen zu haben. Als die Beamten vor der Haustür des 17-Jährigen standen, zeigte er keinerlei Reue. Er wird angezeigt.
