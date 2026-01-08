Einbrecher nach kurzer Verfolgung festgenommen

Auf frischer Tat wurden am Mittwochabend zwei Einbrecher in Linz ertappt. Die beiden Männer aus Kroatien und Slowenien hatten noch versucht zu Fuß zu fliehen, wurden aber schnell geschnappt und ins Polizeianhaltezentrum gebracht.
Wegen eines zuvor gemeldeten Einbruchs wurden mehrere Polizeistreifen am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in die Linzer Jägerstätterstraße beordert. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten zwei männliche Personen vom betroffenen Objekt über den Garten zu Fuß in den Haselgrabenweg Richtung Grollweg.
Diebesgut sichergestellt
Nach einer kurzen Verfolgung konnten die beiden Tatverdächtigen, ein 27-jähriger kroatischer Staatsbürger und ein 34-Jähriger aus Slowenien, gestellt und festgenommen werden. Außerdem konnten die Polizisten das Tatwerkzeug und Diebesgut sicherstellen. Die beiden Männer wurden anschließend in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.
