Einbrecher nach kurzer Verfolgung festgenommen

Diebesgut sichergestellt

Nach einer kurzen Verfolgung konnten die beiden Tatverdächtigen, ein 27-jähriger kroatischer Staatsbürger und ein 34-Jähriger aus Slowenien, gestellt und festgenommen werden. Außerdem konnten die Polizisten das Tatwerkzeug und Diebesgut sicherstellen. Die beiden Männer wurden anschließend in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.