Bildungsministerium veröffentlicht Schuldaten

Ebenfalls erfasst werden sollen die durchschnittliche Klassengröße, qualitative Merkmale wie bestimmte Gütesiegel und Schulschwerpunkte. Nicht möglich sein soll hingegen die Erstellung von Rankings aus den Leistungsdaten wie den Ergebnissen der Zentralmatura. „Eine absolute Reihung ohne fairen Vergleich wäre irreführend“, sagte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS). Die Schulen werden dazu anhand der sozioökonomischen Ausgangslage in sechs Kategorien eingeteilt, berücksichtigt werden hier etwa die Erstsprache der Kinder und Jugendlichen sowie der Bildungsstand der Eltern. Veröffentlicht wird dann, ob die Ergebnisse der Schule innerhalb ihrer Kategorie über, unter oder in etwa im Bereich der Erwartung liegen.