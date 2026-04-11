Ukraine: Waffenruhe zu orthodoxen Ostern beginnt

Kurz vor Waffenruhe drei Tote

Kurz vor der geplanten Waffenruhe wurden in der Ukraine örtlichen Behörden zufolge drei Menschen getötet. 17 weitere Menschen seien bei den Attacken auf die südukrainische Stadt Odessa, die zentralukrainische Stadt Poltawa und die nordöstliche Region Sumy verletzt worden, erklärten die ukrainischen Behörden in der Nacht auf Samstag. Bei Angriffen auf ein Wohngebiet der Hafenstadt Odessa seien zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden, erklärte der dortige Regionalgouverneur Serhij Lysak am frühen Samstagmorgen.