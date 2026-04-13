Kili rief und alle kamen zur Charity nach Warth

Über 50.000 Euro waren es am Ende, die bei der vierten Auflage von Kilian Albrechts Charity-Race zugunsten des Special Olympics Team Vorarlberg in Warth am Samstag zusammengekommen sind. „Das Geld, das wir sammeln, ist das eine“, weiß das seit gestern 53-jährige Ex-Slalom-Ass. „Das hilft ihnen natürlich enorm, Trainingslager und Ähnliches zu finanzieren. Für mich persönlich ist es aber immer das Schönste, das Lachen und die Freude der Specials zu sehen und der Umstand, dass wir mit ihnen und unseren treuen Sponsoren einen wunderschönen Tag verbringen durften.“