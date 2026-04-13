Kili rief und alle kamen zur Charity nach Warth

Die vierte Auflage von Kilian Albrechts Event für das Team der Special Olympics Vorarlberg war wieder ein Megaerfolg. Die Ländle-Skilegende freute sich natürlich über das Geld, das gesammelt wurde. Aber auch sehr über den super Tag, den alle in Warth verbringen konnten.
Über 50.000 Euro waren es am Ende, die bei der vierten Auflage von Kilian Albrechts Charity-Race zugunsten des Special Olympics Team Vorarlberg in Warth am Samstag zusammengekommen sind. „Das Geld, das wir sammeln, ist das eine“, weiß das seit gestern 53-jährige Ex-Slalom-Ass. „Das hilft ihnen natürlich enorm, Trainingslager und Ähnliches zu finanzieren. Für mich persönlich ist es aber immer das Schönste, das Lachen und die Freude der Specials zu sehen und der Umstand, dass wir mit ihnen und unseren treuen Sponsoren einen wunderschönen Tag verbringen durften.“
So waren neben Stephan Kaufmann (First Advisory) auch BTV-Vorstand Gerhard Burtscher und Rauch-Geschäftsführer Daniel Wüstner dabei. Mit Janine Flock, Sigrid Wolf und Hubert Strolz gaben sich zudem drei Olympia-Goldene die Ehre. Ebenso im W52 am Start: die zweifache Abfahrtsweltmeisterin Ilka Stuhec und ihr slowenischer Landsmann Bostjan Kline, RTL-Kugelgewinnerin Julia Scheib, Triathlet Alois Knabl und Schauspiel-Größe Tobias Moretti mit Gattin Julia.
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