Regierung kürzt Gelder im Behindertenbereich

Kritik an der Entscheidung kam am Donnerstag von den Grünen. „Ich verstehe, dass das Budget saniert werden muss. Dass dies jedoch ausgerechnet auf dem Rücken von Menschen mit Behinderungen geschieht, ist inakzeptabel. Sind sie die ‘breiten Schultern‘, von denen Andi Babler immer spricht? Ich bin fassungslos, wie diese Regierung mit den Menschen umgeht“, sagte Ralph Schallmeiner, Sprecher der Grünen für Menschen mit Behinderungen.