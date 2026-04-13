Würgegriff, Bierflasche und drei Verletzte vor Bar

Was als verbale Auseinandersetzung begann, endete in einer handfesten Schlägerei mit teils heftigen Folgen: Am Sonntag kurz nach 4 Uhr kam es vor einem Nachtlokal in Kufstein zu einer Eskalation zwischen einem 37-jährigen und einem 20-jährigen Österreicher. Erst flogen offenbar nur Worte, doch wenig später wurde es auf offener Straße handgreiflich. Beide Männer gingen aufeinander los und erlitten dabei leichte Verletzungen.