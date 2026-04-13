Würgegriff, Bierflasche und drei Verletzte vor Bar

Vor einem Nachtlokal in Kufstein in Tirol ist in der Nacht auf Sonntag ein Streit völlig außer Kontrolle geraten. Drei junge Männer wurden bei der Eskalation verletzt – einer davon schwer an der Hand. Die Polizei ermittelt.
Was als verbale Auseinandersetzung begann, endete in einer handfesten Schlägerei mit teils heftigen Folgen: Am Sonntag kurz nach 4 Uhr kam es vor einem Nachtlokal in Kufstein zu einer Eskalation zwischen einem 37-jährigen und einem 20-jährigen Österreicher. Erst flogen offenbar nur Worte, doch wenig später wurde es auf offener Straße handgreiflich. Beide Männer gingen aufeinander los und erlitten dabei leichte Verletzungen.
19-Jähriger mischte sich in Streit ein
Besonders dramatisch wurde die Situation, als ein 19-Jähriger eingriff und sich auf die Seite eines Beteiligten stellte. Laut Ermittlungen packte er den 37-Jährigen von hinten am Hals und würgte ihn. Dieser reagierte in der hitzigen Situation offenbar instinktiv und schlug mit einer Bierflasche nach hinten.
Schwere Handverletzung erlitten
Der Treffer hatte schwere Folgen: Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen an der Hand und musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo er stationär aufgenommen wurde.
37-Jähriger rasch ausgeforscht
Der 37-Jährige entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte jedoch später von der Polizei im Bezirkskrankenhaus Kufstein ausgeforscht und identifiziert werden. Nach ambulanter Behandlung wurde er wieder entlassen.
„Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen derzeit noch, weitere Einvernahmen stehen aus“, heißt es seitens der Polizei.
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