Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit eskalierte

Würgegriff, Bierflasche und drei Verletzte vor Bar

Tirol
13.04.2026 12:01
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Hubert Rauth)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Vor einem Nachtlokal in Kufstein in Tirol ist in der Nacht auf Sonntag ein Streit völlig außer Kontrolle geraten. Drei junge Männer wurden bei der Eskalation verletzt – einer davon schwer an der Hand. Die Polizei ermittelt.

0 Kommentare

Was als verbale Auseinandersetzung begann, endete in einer handfesten Schlägerei mit teils heftigen Folgen: Am Sonntag kurz nach 4 Uhr kam es vor einem Nachtlokal in Kufstein zu einer Eskalation zwischen einem 37-jährigen und einem 20-jährigen Österreicher. Erst flogen offenbar nur Worte, doch wenig später wurde es auf offener Straße handgreiflich. Beide Männer gingen aufeinander los und erlitten dabei leichte Verletzungen.

19-Jähriger mischte sich in Streit ein
Besonders dramatisch wurde die Situation, als ein 19-Jähriger eingriff und sich auf die Seite eines Beteiligten stellte. Laut Ermittlungen packte er den 37-Jährigen von hinten am Hals und würgte ihn. Dieser reagierte in der hitzigen Situation offenbar instinktiv und schlug mit einer Bierflasche nach hinten.

Schwere Handverletzung erlitten
Der Treffer hatte schwere Folgen: Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen an der Hand und musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Lesen Sie auch:
In diesem Park soll es zur schockierenden Tat gekommen sein (Archivfoto).
Mann (45) festgenommen
Onkel soll Nichte (17) im Park misshandelt haben
13.04.2026
Zwei verletzt
Drei Männer in Innsbruck in Rauferei verwickelt
11.04.2026

37-Jähriger rasch ausgeforscht
Der 37-Jährige entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte jedoch später von der Polizei im Bezirkskrankenhaus Kufstein ausgeforscht und identifiziert werden. Nach ambulanter Behandlung wurde er wieder entlassen.

„Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen derzeit noch, weitere Einvernahmen stehen aus“, heißt es seitens der Polizei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
13.04.2026 12:01
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Sämtlichen Schiffen soll die Durchfahrt untersagt werden. 
Ölpreise ziehen an!
Iran belächelt Trumps Hormuz-Blockade: „Viel Spaß“
31 Euro für eine ÖBB-Vorteilscard, obwohl kein Zug fährt: Für viele Pensionisten aus den ...
Wirbel um Vorteilscard
Senioren zahlen für Rabatt: Ärger um Ticket-Zwang
Symbolbild
Behandlung billiger
Kranke Häftlinge werden nach Graz „abgeschoben“
Nur wenige der aus dem Verkehr gezogenen Autos wurden bis jetzt  versteigert.
Wichtige Entscheidung
Kampf gegen Raser: Auch Leasing-Kfz unterm Hammer
Fast jeder Politiker hat mittlerweile einen Instagram-Account – nicht jeder kann auch gut damit ...
„Völlig daneben“
Empörung über skurrile Iran-Videos im Parlament
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
696.369 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
176.243 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
118.556 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
8164 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
ÖVP: „Kickls Freund Orbán krachend abgewählt“
1467 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1366 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf