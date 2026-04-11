Drei Männer in Innsbruck in Rauferei verwickelt

Was genau passiert ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht klar. Fakt ist, am Samstag kam es gegen 13.30 Uhr in der Innsbrucker Egger-Lienz-Straße zu einer „gegenseitigen Körperverletzung“. Ein 29-jähriger Türke gibt an, dass ihn ein Österreicher (44) und ein Italiener (24) mit einem schweren Gegenstand am Kopf verletzt hätten.