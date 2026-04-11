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Zwei verletzt

Drei Männer in Innsbruck in Rauferei verwickelt

Tirol
11.04.2026 20:59
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nadine Isser
Von Nadine Isser

Die Polizei steht vor einem Rätsel: Ein Türke (29) hat eine Kopfverletzung, ein Österreicher (44) eine Schnittwunde im Gesicht, einem Italiener fehlt auf den ersten Blick nichts, doch er war auch dabei. Auf der Polizeiinspektion erzählen alle eine andere Geschichte.

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Was genau passiert ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht klar. Fakt ist, am Samstag kam es gegen 13.30 Uhr in der Innsbrucker Egger-Lienz-Straße zu einer „gegenseitigen Körperverletzung“. Ein 29-jähriger Türke gibt an, dass ihn ein Österreicher (44) und ein Italiener (24) mit einem schweren Gegenstand am Kopf verletzt hätten.

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Widersprüchliche Angaben
Der Einheimische hatte eine Schnittwunde im Gesicht. Er erzählte, dass der Türke ihm mit einer Glasscherbe im Gesicht geschnitten hatte. Alle drei wurden mit auf die Polizeiinspektion genommen und dort vernommen. Alle drei machten jedoch widersprüchliche Angaben. Anzeige!

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