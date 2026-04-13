Italien hofft auf WM-Ticket durch die Hintertür!

Der Fußball-Weltverband FIFA sprach ein Machtwort: Der Iran muss nun definitiv seine WM-Spiele in den USA austragen, eine Verlegung der drei Gruppenspiele nach Mexiko wurde abgelehnt! Damit wackelt die Teilnahme der Asiaten mehr denn je – und hier kommt plötzlich wieder das bereits gescheiterte Italien ins Spiel....