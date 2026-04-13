Italien hofft auf WM-Ticket durch die Hintertür!

Der Fußball-Weltverband FIFA sprach ein Machtwort: Der Iran muss nun definitiv seine WM-Spiele in den USA austragen, eine Verlegung der drei Gruppenspiele nach Mexiko wurde abgelehnt! Damit wackelt die Teilnahme der Asiaten mehr denn je – und hier kommt plötzlich wieder das bereits gescheiterte Italien ins Spiel....
Eine Verlegung hätte einen enormen logistischen Aufwand bedeutet, daher entschied die FIFA, dass die Spiele nicht von ihren ursprünglichen Austragungsorten verlegt werden können.“ Kurz und knapp begründete Claudia Steinbaum, ihres Zeichens mexikanische Staatspräsidentin, die Entscheidung des Fußball-Weltverbandes, die WM-Matches des Irans nicht nach Mexiko zu verlagern.
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