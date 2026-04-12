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Landet am Montag

Salzburg Ducks holen französisches Defensiv-Talent

Salzburg
12.04.2026 21:01
Darf sich auf einen neuen Spieler freuen: Ducks-Coach Joe Ashfield.
Darf sich auf einen neuen Spieler freuen: Ducks-Coach Joe Ashfield.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Die Footballer der Salzburg Ducks verstärken noch einmal ihre Defensive. Die Enten fischten dabei in französischem Gewässer. Besser gesagt: In Bordeaux. Schon am Montag soll das erst 18-jährige Talent in der Mozartstadt landen. Ob es sich für einen Einsatz am Wochenende bei den Giants in Graz ausgehen wird, sei noch ungewiss.

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Mit der bisherigen Saison können die Salzburg Ducks zufrieden sein. Auf den überraschenden Auftaktsieg gegen ELF-Aussteiger Fehervar folgte am Samstag eine knappe Niederlage bei Titel-Mitfavorit Vienna Vikings. „Wir wollen in der Lage sein, heuer in die Play-offs zu kommen“, sagte Sportdirektor Yannick Mayr nach der Partie zufrieden. 

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Damit das Vorhaben auch gelingen kann, bastelt Mayr weiterhin am Kader. Und wurde bereits fündig. Mit Tiano Nelson lotste der 30-Jährige ein vielversprechendes Defensiv-Talent und ehemaligen U19-Nationalspieler Frankreichs an die Salzach. „Wir wollen den jungen Spielern hier in Salzburg eine Plattform geben, sich zu beweisen. Tiano wird unserer Defensive auch Tiefe geben. Ich glaube schon, dass er gut zu unserem Team passen wird.“

Zitat Icon

Wir wollen den jungen Spielern hier in Salzburg eine Plattform geben.

Yannick MAYR, Sportdirektor der Salzburg Ducks

Tiano Nelson kommt von den Bordeaux Leopards zu den Ducks. Ein Einsatz am kommenden Wochenende sei aber noch ungewiss. „Wir werden sehen, ob es sich bis dahin ausgeht. Spätestens aber im Heimspiel gegen die Vienna Knights ist er dann aber dabei“, bestätigte Ducks-Obfrau Christine Gappmayer. 

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