Salzburg Ducks holen französisches Defensiv-Talent

Damit das Vorhaben auch gelingen kann, bastelt Mayr weiterhin am Kader. Und wurde bereits fündig. Mit Tiano Nelson lotste der 30-Jährige ein vielversprechendes Defensiv-Talent und ehemaligen U19-Nationalspieler Frankreichs an die Salzach. „Wir wollen den jungen Spielern hier in Salzburg eine Plattform geben, sich zu beweisen. Tiano wird unserer Defensive auch Tiefe geben. Ich glaube schon, dass er gut zu unserem Team passen wird.“