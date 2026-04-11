Salzburg Ducks verpassen Sensation nur knapp

Die große Überraschung in der Austrian Football League (AFL) haben die Salzburg Ducks am Samstag verpasst. Die Enten zeigten in der Bundeshauptstadt allerdings eine starke Performance und mussten sich den Titel-Mitfavoriten erst spät geschlagen geben. Enten-Obfrau Christine Gappmayer zeigte sich nach Spielschluss beeindruckt.
Zwei Wochen nach dem 16:13-Achtungserfolg zum Auftakt gegen die Fehervar Enthroners lieferten die Salzburg Ducks in der Austrian Football League den nächsten starken Auftritt ab. Beim Titel-Mitfavoriten der Vienna Vikings unterlagen die Salzburger am Ende nur knapp mit 17:14.
Die Partie konnten die Mannen von Cheftrainer Joe Ashfield allerdings lange offen gestalten und lagen in der Bundeshauptstadt zwischenzeitlich sogar in Führung, verpassten im Anschluss darauf jedoch wichtige Punkte hauchdünn. „Mit einer so jungen Mannschaft so mitzuspielen, ist wirklich beeindruckend“, sagte eine dennoch zufriedene Ducks-Obfrau Christine Gappmayer nach der Partie.
Einziges Manko der Salzburg Ducks? Die Disziplin!
Nur mit der Disziplin war die Chefin nicht ganz so zufrieden. „Da geht unseren Jungs vielleicht etwas schnell der Hut auf. Da müssen wir noch etwas an uns arbeiten.“
Da geht unseren Jungs vielleicht etwas schnell der Hut auf. Da müssen wir noch etwas an uns arbeiten.
Christine GAPPMAYER, Obfrau der Salzburg Ducks
Schon kommendes Wochenende geht’s für die Football-Enten in der Liga um die nächsten Punkte. Dann wartet das Auswärtsspiel bei den Giants in Graz.
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