Salzburg Ducks verpassen Sensation nur knapp

Die Partie konnten die Mannen von Cheftrainer Joe Ashfield allerdings lange offen gestalten und lagen in der Bundeshauptstadt zwischenzeitlich sogar in Führung, verpassten im Anschluss darauf jedoch wichtige Punkte hauchdünn. „Mit einer so jungen Mannschaft so mitzuspielen, ist wirklich beeindruckend“, sagte eine dennoch zufriedene Ducks-Obfrau Christine Gappmayer nach der Partie.