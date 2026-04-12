Lenker wollte umkehren und landete in Wassergraben

Zu einer Fahrzeugbergung wurde die Feuerwehr Tamsweg am Sonntag gerufen. Ein Autolenker war nach einem missglückten Umkehrmanöver in einem Wassergraben gelandet.
Der Autofahrer hatte Sonntagvormittag an der Preber-Landesstraße den Rückwärtsgang eingelegt und wollte reversieren. Er übersah dabei aber einen Wassergraben, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und blieb darin hängen.
Die örtliche Feuerwehr sicherte die Stelle und barg das Fahrzeug mithilfe eines Krans. Der Lenker konnte anschließend weiterfahren. Die Floriani waren mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz.
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