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Feuerwehr im Einsatz

Auto durchschlug Holzzaun und landete in Wiese

Salzburg
11.04.2026 10:30
Das Unfallauto kam in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.
Das Unfallauto kam in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.(Bild: Feuerwehr Zell am See)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Autofahrer durchschlug am Freitagnachmittag in Zell am See mit seinem Wagen einen Zaun und landete in einer angrenzenden Wiese. Das Rote Kreuz und die Feuerwehr waren im Bergeeinsatz.

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Der Unfall passierte am Freitag gegen 15 Uhr. Der Lenker verlor die Kontrolle über sein Auto, konnte nicht mehr gegensteuern und krachte durch einen Zaun. Das Wrack kam anschließend auf dem Grünstreifen zum Stillstand, berichtet die Feuerwehr. 

Das Auto wurde per Kran aus der Wiese gehoben.
Das Auto wurde per Kran aus der Wiese gehoben.(Bild: Feuerwehr Zell am See)
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Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Das Unfallauto wurde per Autokran geborgen. Die Feuerwehr Zell am See war mit neun Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz. 

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