Auto durchschlug Holzzaun und landete in Wiese

Ein Autofahrer durchschlug am Freitagnachmittag in Zell am See mit seinem Wagen einen Zaun und landete in einer angrenzenden Wiese. Das Rote Kreuz und die Feuerwehr waren im Bergeeinsatz.
Der Unfall passierte am Freitag gegen 15 Uhr. Der Lenker verlor die Kontrolle über sein Auto, konnte nicht mehr gegensteuern und krachte durch einen Zaun. Das Wrack kam anschließend auf dem Grünstreifen zum Stillstand, berichtet die Feuerwehr.
Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Das Unfallauto wurde per Autokran geborgen. Die Feuerwehr Zell am See war mit neun Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.