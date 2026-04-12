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Trainer Ingolitsch sauer: „Dann kommt das heraus“

Bundesliga
12.04.2026 18:02
Sturm-Cheftrainer Fabio Ingolitsch
Sturm-Cheftrainer Fabio Ingolitsch(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sturm Graz musste sich im Heimspiel gegen den TSV Hartberg mit einer matten Nullnummer begnügen. Trainer Fabio Ingolitsch sieht den Grund bei der mangelnden Umsetzung seiner taktischen Vorgaben. Hier die Stimmen der Trainer zum Spiel ... 

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Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es war ein ausgeglichenes Spiel gegen ein gutes Hartberg. Ich kann mit dem Punkt leben, weil wir uns nicht mehr verdient haben. Nicht gut damit leben kann ich, dass wir unseren Plan nicht verfolgt haben, nicht das gespielt haben, was wir trainiert haben. Wenn jeder seine Idee verfolgt und nicht die gemeinsame, kommt es heraus, dass man zu harmlos ist und sich gegen so einen Block die Zähne ausbeißt. Wir verteidigen seit Wochen sehr gut, das ist schwer in Ordnung. Es muss aber mehr nach vorne gehen, wenn wir den Anspruch haben, so ein Spiel zu gewinnen. Am Willen ist es nicht gelungen, wir haben falsche, ineffiziente Dinge gemacht.“

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Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): „Wir haben heute nicht nur mit dem Gegner mitgehalten, wir waren phasenweise das bessere Team. Wenn meine Jungs mit dem einen Punkt beim Meister und Tabellenführer nicht zufrieden sind, kann ich ihnen nur gratulieren. Sturm hat unsere drei Spitzen selten in den Griff bekommen, das war auch ein Teil des Erfolges. Der Schiedsrichter hat sehr kleinlich gepfiffen. Für mich erzielt Schopp ein ganz klares Tor und auch solche Handspiele wurden schon gepfiffen. Zum Sieg haben heute die richtigen Schiedsrichterentscheidungen gefehlt. Natürlich werden wir die Chance auf den Europacup nicht aufgeben.“

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