Trainer Ingolitsch sauer: „Dann kommt das heraus“

Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es war ein ausgeglichenes Spiel gegen ein gutes Hartberg. Ich kann mit dem Punkt leben, weil wir uns nicht mehr verdient haben. Nicht gut damit leben kann ich, dass wir unseren Plan nicht verfolgt haben, nicht das gespielt haben, was wir trainiert haben. Wenn jeder seine Idee verfolgt und nicht die gemeinsame, kommt es heraus, dass man zu harmlos ist und sich gegen so einen Block die Zähne ausbeißt. Wir verteidigen seit Wochen sehr gut, das ist schwer in Ordnung. Es muss aber mehr nach vorne gehen, wenn wir den Anspruch haben, so ein Spiel zu gewinnen. Am Willen ist es nicht gelungen, wir haben falsche, ineffiziente Dinge gemacht.“