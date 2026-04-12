Trainer Ingolitsch sauer: „Dann kommt das heraus“

Sturm Graz musste sich im Heimspiel gegen den TSV Hartberg mit einer matten Nullnummer begnügen. Trainer Fabio Ingolitsch sieht den Grund bei der mangelnden Umsetzung seiner taktischen Vorgaben. Hier die Stimmen der Trainer zum Spiel ...
Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es war ein ausgeglichenes Spiel gegen ein gutes Hartberg. Ich kann mit dem Punkt leben, weil wir uns nicht mehr verdient haben. Nicht gut damit leben kann ich, dass wir unseren Plan nicht verfolgt haben, nicht das gespielt haben, was wir trainiert haben. Wenn jeder seine Idee verfolgt und nicht die gemeinsame, kommt es heraus, dass man zu harmlos ist und sich gegen so einen Block die Zähne ausbeißt. Wir verteidigen seit Wochen sehr gut, das ist schwer in Ordnung. Es muss aber mehr nach vorne gehen, wenn wir den Anspruch haben, so ein Spiel zu gewinnen. Am Willen ist es nicht gelungen, wir haben falsche, ineffiziente Dinge gemacht.“
Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): „Wir haben heute nicht nur mit dem Gegner mitgehalten, wir waren phasenweise das bessere Team. Wenn meine Jungs mit dem einen Punkt beim Meister und Tabellenführer nicht zufrieden sind, kann ich ihnen nur gratulieren. Sturm hat unsere drei Spitzen selten in den Griff bekommen, das war auch ein Teil des Erfolges. Der Schiedsrichter hat sehr kleinlich gepfiffen. Für mich erzielt Schopp ein ganz klares Tor und auch solche Handspiele wurden schon gepfiffen. Zum Sieg haben heute die richtigen Schiedsrichterentscheidungen gefehlt. Natürlich werden wir die Chance auf den Europacup nicht aufgeben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.